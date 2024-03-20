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В российском Энгельсе были слышны взрывы

Илюстративное фото: в российском Энгельсе были слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Энгельсе ночью 20 марта были слышны взрывы. Власти заявляют об, якобы, сбитии беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы SHOT и губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

По информации источника, прозвучало до 4 взрывов. Предварительно, якобы работала ПВО.

"Послышалось от 2 до 4 гулких звуков взрывов, от которых "дрожали окна в рамах". По предварительным данным, сработала система ПВО. Жители города утверждают, что перед этим слышали сирену. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", - сообщает канал SHOT.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил об, якобы, работе ПВО.

"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы беспилотники. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", - написал Бусаргин.

В Энгельсе находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые наносили удары по Украине.

Воздушное расстояние до аэродрома "Энгельс" от границ Украины составляет 614 км.

Фото: местонахождение Энгельса Саратовской области (maps.google.com)

Атака беспилотников по Энгельсу

Это не первая атака беспилотников по местному аэродрому. В начале января 2024 года там также "сбивали беспилотники", которые в результате упали на территории базы.

Также, 5 и 26 декабря 2022 года на аэродроме "Энгельс" раздались взрывы. Позже стало известно, что аэродром атаковали. В результате взрывов на аэродроме "Энгельс" поврежден по меньшей мере один стратегический бомбардировщик Ту-95.

 

 

 

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Валерий Саратов