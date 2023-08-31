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В центре российского Брянска неспокойно, дроны прилетели в интересное место

Фото: в российском Брянске заявили о сбитии трех беспилотников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В российском Брянске утром 31 августа раздаются взрывы. Местные власти заявили о сбитии трех неизвестных беспилотников. Один из них упал на "управленческий отель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.

"В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.

В то же время Минобороны РФ также отчитывается о сбитии беспилотника над Брянской областью.

"Беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.

Тем временем очевидцы публикуют кадры с мест "бавовни".

Обновлено 11:15

Как сообщают российские Telegram-каналы, один из дронов упал на гостиницу Управления делами правительства области.

Здание находится в сотне метров от администрации региона. Власти перекрыли центр Брянска для автомобилей и людей, "во избежание жертв".

Взрывы в России

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Также в ночь на 30 августа в российском Брянске были слышно взрывы. Россияне также утверждали, что работала ПВО.

Позже стало известно, что после взрывов в Брянске вспыхнул пожар крупнейшего в РФ завода по производству микроэлектроники "Кремной ЭЛ". По данным российских СМИ, падение беспилотника на территорию завода привело к пожару.

 

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