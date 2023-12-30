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В российском Белгороде "прилеты", есть разрушения и погибшие: что известно

Фото: в Белгороде жалуются на "прилеты" по центру, есть разрушения и погибшие (t.me/kommersant)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгороде Российской Федерации жалуются из-за "прилетов" по центру города. Сообщают о якобы погибших, а также попадании в жилищный сектор.

О ситуации в российском Белгороде - в метариале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Baza, Mash.

"По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилищный сектор. Все подробности позже", - пишет Гладков.

Кроме жилищного сектора, как пишет российский Mash, удар был нанесен в районе торгового центра "Маяк", где "традиционно проводятся новогодние мероприятия".

Стоит добавить, что военное руководство Украины, или же другие официальные лица пока не комментировали данную ситуацию.

В городе раздается воздушная тревога 

Гладков призвал гражданских перейти в укрытие. 

Не только Белгород 

Как утверждает губернатор региона, под удары также попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Якобы, есть прямое попадание в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений, линия электропередачи. 

Количество погибших растет 

Как пишет Baza, на данный момент известно о четырех погибших и 7 пострадавших.

Операция Сил обороны 

Источник в комментарии РБК-Украина сообщил о том, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде.

"Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются", - отметил источник.

Десятки пострадавших 

Как пишет 7х7, согласно данным источников, количество пострадавших возросло до 30 человек.

Взрывы в Белгородской области 

Белгородская область Россия расположена у границы с Украиной и граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями. Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных регионах.

Например, 29 декабря российские террористы заявляли о работе противовоздушной обороны на территории региона. Также утверждали о погибшем и пострадавшем. В частности, 27 декабря, жаловались на "атаку дронов", в результате чего в результате чего погибли солдаты.

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