В российском Белгороде прогремели взрывы: на землю упали обломки
В российском Белгороде в ночь на 30 сентября были слышны мощные звуки взрывов. В городе сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО", - отмечают кремлевские пропагандисты.
В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация.
Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки.
На видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, в российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта.
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