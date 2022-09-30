В российском Белгороде прогремели взрывы: на землю упали обломки

В российском Белгороде в ночь на 30 сентября были слышны мощные звуки взрывов. В городе сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО", - отмечают кремлевские пропагандисты.

В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация.

Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки.

На видео присутствует ненормативная лексика.