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В российском Белгороде прогремели взрывы: на землю упали обломки

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Пятница 30 сентября 2022 04:51
В российском Белгороде прогремели взрывы: на землю упали обломки Фото: В российском Белгороде прогремели взрывы (t.me/belgorod01)
Автор: Олег Васкив

В российском Белгороде в ночь на 30 сентября были слышны мощные звуки взрывов. В городе сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО", - отмечают кремлевские пропагандисты.

В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация.

Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта.

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