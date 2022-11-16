В российском Белгороде слышны взрывы: часть города осталась без света

Как утверждают местные жители, с самого утра над городом работает система ПВО. В некоторых районах наблюдаются сбои со светом.

Кроме того, граждане уже обнаружили на улице осколки от ракет.

По некоторым данным, во двор одного и частных домов упал разгонный блок от ЗРПК "Панцирь-С1", который находится на вооружении российской армии.