В России заявили о подрыве нефтебазы в Орловской области
В российской Орловской области утром 16 ноября прогремел взрыв на нефтебазе. Причиной взрыва местные власти называют "атаку беспилотника".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - сообщил он.
Кроме того, российские СМИ пишут, что в районе удара образовалась воронка диаметром около 3,5 метров.
Стоит отметить, что нефтебаза расположена почти в 200 км от украинской границы.
Фото: взрыв нефтебазы в России (t.me/bazabazon)
Напомним, на днях под российским Белгородом прогремели взрывы якобы из-за "прилета". Вследствие чего в одном из районов начался пожар.
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