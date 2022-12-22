На российском авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар: подробности

"На борту "Адмирала Кузнецова", стоящего в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек", - заявили в экстренных службах РФ.

По информации пропагандистских СМИ, пожар уже потушили.

Отмечается, что с 2018 года крейсер стоит в Североморске на плановом ремонте. В декабре 2019 года на "Адмирале Кузнецове" произошел пожар, в результате чего погибли два человека, еще 14 человек пострадали. Корабль планировалось передать ВМФ России в 2022 году.

Фото: пожар на борту "Адмирала Кузнецова" (местные СМИ)

Чем уникален "Адмирал Кузнецов"?

Корабль является единственным авианесущим крейсером Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. Он был построен в Николаеве и спущен на воду в 1985 году. На крейсере могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. Основу авиакрыла составляют палубные истребители Су-33, МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Кроме того, "Адмирал Кузнецов" обладает ракетным вооружением и является единственным авианесущим кораблем в мире, который может находиться в Черном море согласно конвенции Монтре.