Российского олигарха Фридмана подозревают в отмывании 100 млн гривен через "Альфа-Банк"

В БЭБ не называют фамилию подозреваемого, но сообщают, что речь идет о гражданине России и Израиля, бывшем владельце более 30% национализированного украинского банка. Из этого описания понятно, что речь может идти только о Фридмане.

По данным БЭБ, Фридман подозревается в отмывании имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенного организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка.

В БЭБ напомнили, что российский бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую офшорную компанию, сообщили в БЭБ. Украинский банк, его материнский банк в РФ и офшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых и упомянутый российский бизнесмен.

"Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", - отметили в пресс-службе.

В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.

Национализация "Сенс Банка"

Напомним, НБУ 20 августа принял решение о передаче "Сенс Банка" (ранее "Альфа-Банк") в собственность государства, поскольку его владельцами являлись российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове.

В НБУ отмечали, что владельцы "Сенс Банка" имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокировку активов.

Кроме того, Соединенные Штаты 11 августа ввели санкции против российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена, владевших "Сенс Банком". Как отметил замминистра финансов Уолли Адеймо, "российские элиты должны избавиться от мнения, что они могут вести бизнес как обычно, в то время как Кремль ведет войну против украинского народа".