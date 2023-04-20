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Российского гранатометчика будут судить за расстрел колонны в Ирпене

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Ирпень, Четверг 20 апреля 2023 11:33
Российского гранатометчика будут судить за расстрел колонны в Ирпене Фото: российского оккупанта будут судить за расстрел эвакуационной колонны в Ирпене (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители установили личность российского гранатометчика, расстрелявшего эвакуационную колонну в Ирпене Киевской области. Его будут судить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным расследования, 5 марта 2022 года военные 173 отдельного разведывательного батальона и 137 гвардейского парашютно-десантного полка РФ захватили здание на улице Кричевского в Ирпене. Там оккупанты обустроили блокпост и проверяли людей, которые эвакуировались из города.

Более того, россияне установили огневой контроль над дорогой по улице Кошевого. В тот момент это была единственная дорога для эвакуации.

На следующий день эвакуационная колонна из шести автомобилей местных жителей попыталась выехать из Ирпеня. На авто были наклеены надписи "дети" и "эвакуация". Колонна двигалась по улице Независимости и повернула на улицу Кошевого. После этого российские оккупанты из гранатометов и автоматов расстреляли колонну.

В результате обстрела пять человек погибли, еще семь получили ранения, в том числе малолетний ребенок. После этого рядовой десантник вместе с другими оккупантами захватили уцелевших и раненых. Их отвели в захваченное здание, где незаконно содержали.

Правоохранители идентифицировали гранатометчика за фото, которое он сделал на фотоаппарат Polaroid и оставил в доме возле места расстрела. Оккупанта будут судить по ст. 438 УКУ.

Фото: российского гранатометчика будут судить за расстрел колонны в Ирпене (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, российский командир роты, расстрелявший эвакуационную колонну в Ирпене, будет судим за жестокое убийство.

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