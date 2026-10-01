Российский удар уничтожил датацентр "Парковый" в Киеве

Российские обстрелы уничтожили в Киеве датацентр "Парковый" - объект полностью прекратил работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление датацентра.
По состоянию на 1 октября площадка компании получила критические повреждения. В датацентре заявили, что обновить сервисы на этой локации невозможно.
Работники объекта не пострадали. Все данные клиентов были развернуты на резервных площадках в ЕС.
Справка. Датацентр - это место, где стоят серверы, системы хранения информации и все оборудование, необходимое для их работы. От таких объектов зависят сайты, приложения, интернет-провайдеры, бизнес-системы и интернет-торговля.
Напомним,в ночь на 29 сентября россияне били по Киеву, в частности по датацентрам и бизнес-центрам, депо станции "Киев-Пассажирский" и жилым домам.
Тем временем Россия, по данным источников РБК-Украина, расширяет кампанию ударов по украинскому тылу.
Последней неделей под удары попали и датацентры, а в ночь на 30 сентября основной целью стала энергетика Киева и области.