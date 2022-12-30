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Российский рынок акций обвалился почти на 50%

Фото: Рынок акций в России обвалился почти на 50% (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Индекс Московской биржи за 2022 год рухнул на 43%, что связано с вводом против России большого пакета санкций от многих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Падение рынка акций в России связано с множественными санкциями и уходом из страны зарубежных компаний и инвесторов на фоне вторжения армии РФ в Украину. По итогам торговой сессии 24 февраля индекс Мосбиржи обвалился на 33,28%. Предыдущий раз рекордное значение по обвалу было достигнуто 28 октября 1997 года, когда индекс Мосбиржи за день упал на 20,81%.

Напомним, что российские олигархи потеряли почти 95 миллиардов долларов в 2022 году из-за санкций ЕС, наложенных на них после нападения России на территорию Украины.

Также сообщалось, что Канада арестовала активы российского олигарха Романа Абрамовича на общую сумму более 25 миллионов долларов.

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