Российский пилот пытался сбить британский самолет год назад: думал, что получил разрешение, - BBC

Напомним, 29 сентября 2022 года самолет королевских ВВС RC-135 Rivet Joint с экипажем до 30 человек выполнял миссию наблюдения над Черным морем. Тогда два российских Су-27 приблизились к британскому самолету и выпустили две ракеты.

ВВС со ссылкой на три высокопоставленных западных оборонных источника, которые осведомлены про инцидент, сообщает, что когда два российских самолета СУ-27 приблизились к самолету-разведчику RAF, они получили сообщение от диспетчера своей наземной станции: "Вы видите цель".

Один из российских пилотов интерпретировал эту двусмысленную фразу как разрешение на открытие огня.

По словам источников, нечеткость высказываний свидетельствует о высокой степени непрофессионализма тех, кто был причастен к инциденту. В противоположность этому пилоты НАТО используют очень точный язык, когда спрашивают и получают разрешение на огонь.

Тогда российский пилот выпустил ракету класса "воздух-воздух", которая не смогла навестись на цель. Отмечается, что это был промах, а не неисправность.

Источники в оборонном ведомстве сообщили BBC, что после этого между двумя российскими пилотами возник спор. Пилот второго СУ-27 не считал, что ему дали разрешение на открытие огня. Отмечается, что второй пилот выругался на коллегу, но он все же выпустил еще одну ракету.

ВВС пишет, что вторая ракета просто упала с крыла - что свидетельствует о том, что оружие было либо неисправно, либо запуск был прерван.

Реакция Британии

Минобороны Британии отреагировало на инцидент спустя три недели. Там приняли объяснение российской стороны, которая назвала все "технической неисправностью".

Однако в выступлении перед членами парламента 20 октября тогдашний министр обороны Бен Уоллес назвал это "потенциально опасным инцидентом", но добавил, что Британия "не считает инцидент сознательной эскалацией со стороны россиян, и наш анализ совпадает с тем, что он произошел из-за неисправности".

Реакция США

В то же время секретная утечка разведданных в США в прошлом году показала, что американские военные описывали инцидент как "почти сбитый самолет".

"Инцидент был гораздо серьезнее, чем первоначально изображалось, и мог быть приравнен к акту войны", - сообщили в New York Times.

По словам двух официальных представителей американского оборонного ведомства, российский пилот неправильно растолковал приказ с земли.

В США считают, что российский пилот "выстрелил, но ракета не запустилась должным образом".

Газета также цитирует неназванного представителя американского оборонного ведомства, которые описал инцидент "как очень, очень страшный".

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