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В российской Перми загорелась крупнейшая ТЭЦ (фото)

Фото: в российской Перми загорелась крупнейшая ТЭЦ (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В российском городе Пермь произошел пожар на крупшейшей в городе ТЭЦ. С предприятия эвакуированы около 500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

По официальной информации МЧС России пострадавших и погибших нет в результате инцидента нет. Там сообщают, что горит кровля котлово-турбинного цеха.

Тем временем Telegram-канал Mash утверждает, что пострадавших двое.

Фото: пожар на ТЭЦ в Перми (Telegram)

Напомним, в Брянской области России ночью 30 ноября вспыхнул масштабный пожар. Власти сообщают о возгорании резервуаров с нефтепродуктами.

Также несколько дней назад масштабный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ. Там расположен один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

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Российская ФедерацияПожарТЭЦ