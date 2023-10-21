Российский олигарх рассказывал, что стал "теневым" владельцем всего Forbes, - WP

По данным издания, в июне Мусаев заявил партнерам, что он является покупателем Forbes и якобы заключил сделку всей своей жизни.

"Я только что купил глобальный Forbes", - сказал Мусаев одному из своих партнеров, имея в виду Forbes Media Group, в состав которой входит американское издание журнала.

"Вы же понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ откроет мне доступ к любому", - якобы добавил он.

Как свидетельствуют видеозаписи, Мусаев повторял это утверждение снова и снова,. На видеозаписи, которую просмотрел The Post, он называет бизнесмена Остина Рассела "лицом" сделки и настаивает на том, чтобы его собственную причастность к ней замалчивали.

Напомним, ранее Forbes сообщало, что Россия за 18 месяцев полномасштабного вторжения в Украину потратила на войну около 167,3 млрд. долларов.

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