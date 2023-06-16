Австрийская компания Strabag снизила долю, которой владеет олигарх Дерипаска

Строительная компания Strabag сегодня, в пятницу, снизила долю основного российского акционера Олега Дерипаски до блокирующего меньшинства в 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента наблюдательного совета Strabag Альфреда Гузенбауэра , о котором пишет Wiener Zeitung.

Учитывая нападение России на Украину и связанные с этим санкции против российских компаний, Strabag хотел снизить долю Дерипаски ниже 25%. Он владел 27,8% акций Strabag через свою компанию MKAO Rasperia.

Генеральный директор Strabag Клеменс Хазельштайнер подчеркнул в пятницу, что запланированное сокращение акций Rasperia также влияет на международную репутацию компании. Здесь строительная группа находится под пристальным наблюдением, например, на важном для нее польском рынке.

Решение было принято единогласно.

Олег Дерипаска

Российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета (в 2009-2012 годах - генеральный директор) и основатель компании "Базовый элемент".

В 2017 году Дерипаска получил гражданство Кипра. Однако в апреле 2022 года в связи с попаданием в санкционный список Евросоюза был лишен его.

С апреля 2018 года под санкциями США из-за финансирования проектов Путина, с 2022 года под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран из-за вторжения России в Украину.