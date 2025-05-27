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Российский обстрел унес жизнь ученого Николая Лихтера: время и место прощания

Вторник 27 мая 2025 13:28
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Российский обстрел унес жизнь ученого Николая Лихтера: время и место прощания Николай Лихтер погиб в Киевской области в результате массированного российского обстрела (фото: nubip.edu.ua)
Автор: Ирина Костенко

Утром воскресенья, 25 мая, в селе Мархалевка Фастовского района Киевской области в результате массированного вражеского обстрела погиб выдающийся ученый - 77-летний Николай Лихтер. Прощальная панихида и похороны запланированы на сегодня, 27 мая.

Подробнее об обстоятельствах трагического события, достижениях Лихтера при жизни и прощании с ученым, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о гибели ученого

О гибели ученого сообщила днем 25 мая 2025 года кафедра Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Украины, где он занимал должность доцента.

"С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем о невосполнимой утрате... На 77 году ушел из жизни Лихтер Николай Иванович, погиб во время очередной атаки страны террористки", - говорится в посте кафедры технологий в птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве (ТПСО) в Facebook.

Отмечается, что коллектив потерял "сильного характером и одновременно чуткого, преданного своему делу, человека".

"Разделяем боль и горе семьи, близких и друзей. Пусть Господь даст силы пережить эту потерю. Склоняем головы в скорби... Царство небесное", - добавили в публикации.

Российский обстрел унес жизнь ученого Николая Лихтера: время и место прощанияПубликация кафедры ТПСО (скриншот: facebook.com/Tppsh)

Вечером понедельника, 26 мая, гибель Лихтера подтвердила его дочь - Татьяна Бондаренко.

"Воскресным утром 25.05.2025, на 77 году жизни, во время вражеских обстрелов, в селе Мархалевка, погиб мой близкий и родной человек, мой отец, Лихтер Николай Иванович", - написала она в своем Facebook.

Уточняется, что он был "трудолюбивым и преданным человеком хорошим делам на работе и с людьми".

"Спасибо вам, сотрудники НУБиП и друзья моего папы за поддержку, понимание. "Глубокая грусть переполняет мое сердце, одна мысль радует, что ты уже с Богом на небе, мой папа. Царство тебе небесное, земля тебе пухом, ты с Богом навсегда", - подытожила дочь Лихтера.

Российский обстрел унес жизнь ученого Николая Лихтера: время и место прощанияПубликация дочери Николая Лихтера (скриншот: facebook.com/bondarenkobtm)

Согласно информации Киев24.news, в целом Лихтер жил в Киеве, однако часто ездил в Мархалевку, чтобы отдохнуть на природе.

Жена погибшего рассказала, что в этот раз имела плохое предчувствие и просила мужа не ехать. Несмотря на это Лихтер решил все же провести некоторое время в селе.

Уточняется, что дом ученого почти не пострадал, однако обломок вражеского снаряда смертельно его ранил.

Достижения Лихтера как ученого и преподавателя

Согласно информации кафедры НУБиП, Николай Лихтер был:

  • кандидатом сельскохозяйственных наук;
  • доцентом;
  • заведующим учебно-научно-производственной лаборатории технологий производства продукции птицеводства кафедры ТПСО;
  • практиком;
  • ученым;
  • педагогом.

"За почти 50-летний стаж работал ассистентом, старшим научным сотрудником, заместителем декана факультетов ветеринарного и зооинженерного, доцентом", - рассказали украинцам.

Отмечается, что он - как высококвалифицированный преподаватель с большим опытом педагогической и научно-практической работы - внес значительный вклад:

  • в подготовку кадров для отраслей животноводства;
  • в развитие и восстановление материально-технической базы кафедры.

Где и когда состоится прощание с Николаем Лихтером

Утром среды, 27 мая, в группе "Рідне село Мархалівка" в Facebook сообщили, что прощальная панихида по Николаю Ивановичу Лихтеру, который трагически погиб 25 мая, состоится именно в этот день - в 14:00.

Церемония прощания состоится по адресу: улица Шевченко, 12 (дом, где проживал ученый).

Погребение запланировано на 15:00 - на местном сельском кладбище.

"Просим вас присоединиться к почтению памяти Николая Ивановича и поддержать его семью в это трудное время. Призываем всех неравнодушных помочь жене погибшего", - говорится в публикации.

Уточняется, что название сбора: "Похорони Ліхтер М.І". Реквизиты для помощи:

"Любой взнос - это проявление человечности и поддержки", - отметила администратор группы Иванна Коваленко.

Российский обстрел унес жизнь ученого Николая Лихтера: время и место прощанияИнформация о прощании с Лихтером (скриншот: facebook.com/groups/Рідне село Мархалівка)

Напомним, в ночь на 25 мая 2025 года страна-агрессор осуществила масштабный комбинированный воздушный удар по Украине, применив рекордное количество дронов и ракет различного типа. При этом украинская ПВО сбила значительную часть вражеских целей.

Той ночью военные самолеты в воздух подняла даже Польша (вместе со странами-союзниками). Кроме того, наготове были наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

При подготовке материала были использованы следующие источники: публикации в Facebook Кафедры технологий в птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве (ТПСО) Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Татьяны Бондаренко, группы "Рідне село Мархалівка", Киев24.news.

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