В результате сегодняшнего обстрела Киева беспилотниками был поврежден Владимирский собор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
По его словам, в Шевченковском районе, где обломки вражеского дрона упали на открытой территории, повреждено более 10 автомобилей.
"Повреждено остекление окон Владимирского собора", - добавил он.
Кроме того, российские обстрелы повредили остекление здания одного из иностранных посольств.
Напомним, в Киеве произошло попадание вражеского боеприпаса позади посольства Нидерландов, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
Кроме того, обломки одного из беспилотников были обнаружены на территории Министерства иностранных дел Украины.
РБК-Украина писало, что россияне сегодня ударили беспилотниками по Киеву. В результате удара в некоторых районах столицы возникли пожары.
По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о четырех пострадавших, а также об одном погибшем - 26-летнем парне.