По его словам, в Шевченковском районе, где обломки вражеского дрона упали на открытой территории, повреждено более 10 автомобилей.

"Повреждено остекление окон Владимирского собора", - добавил он.

Кроме того, российские обстрелы повредили остекление здания одного из иностранных посольств.

Напомним, в Киеве произошло попадание вражеского боеприпаса позади посольства Нидерландов, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.

Кроме того, обломки одного из беспилотников были обнаружены на территории Министерства иностранных дел Украины.