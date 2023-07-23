RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский обстрел Одессы: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Фото: названы последствия ракетного обстрела Одессы ночью 23 июля (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в результате вражеской комбинированной ракетной атаки, произошедшей в ночь на 23 июля, зафиксированы повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Чиновник отметил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

При этом информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Глава ОВА также призвал жителей города и области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, и еще раз подчеркнул необходимость соблюдать информтишину во время вражеских атак.

"Уважаемые одесситы и жители области, в случае повторной воздушной тревоги – быстро направляйтесь в укрытие и будьте там до отбоя! Отдельно обращаюсь к администраторам телеграмм-каналов и блогеров: не излагайте сейчас последствия вражеских атак! Не помогайте врагу!" - написал чиновник.

Появилось видео пожара в соборе

Местные СМИ обнародовали кадры со Спасо-Преображенским кафедральным собором, который в результате ракетного удара получил серьезные повреждения.

Кроме того, внутри начался пожар. Как пишет издание "Думская", есть информация о том, что в храме уничтожен алтарь.

Ракетная атака по Одессе ночью 23 июля

Российские оккупанты этой ночью снова нанесли ракетные удары по Одессе. В городе раздались мощные взрывы.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук тогда проинформировал, что нынешняя атака является комбинированной. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ отмечали, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаракетный удар