Российский обстрел Одессы: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Чиновник отметил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

При этом информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Глава ОВА также призвал жителей города и области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, и еще раз подчеркнул необходимость соблюдать информтишину во время вражеских атак.

"Уважаемые одесситы и жители области, в случае повторной воздушной тревоги – быстро направляйтесь в укрытие и будьте там до отбоя! Отдельно обращаюсь к администраторам телеграмм-каналов и блогеров: не излагайте сейчас последствия вражеских атак! Не помогайте врагу!" - написал чиновник.

Появилось видео пожара в соборе

Местные СМИ обнародовали кадры со Спасо-Преображенским кафедральным собором, который в результате ракетного удара получил серьезные повреждения.

Кроме того, внутри начался пожар. Как пишет издание "Думская", есть информация о том, что в храме уничтожен алтарь.

Ракетная атака по Одессе ночью 23 июля

Российские оккупанты этой ночью снова нанесли ракетные удары по Одессе. В городе раздались мощные взрывы.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук тогда проинформировал, что нынешняя атака является комбинированной. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ отмечали, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.