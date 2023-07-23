Российский обстрел Одессы: в ОВА рассказали о последствиях атаки

В Одессе в результате вражеской комбинированной ракетной атаки, произошедшей в ночь на 23 июля, зафиксированы повреждения жилых домов и инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.
Чиновник отметил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.
При этом информация о возможных пострадавших пока уточняется.
Глава ОВА также призвал жителей города и области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, и еще раз подчеркнул необходимость соблюдать информтишину во время вражеских атак.
"Уважаемые одесситы и жители области, в случае повторной воздушной тревоги – быстро направляйтесь в укрытие и будьте там до отбоя! Отдельно обращаюсь к администраторам телеграмм-каналов и блогеров: не излагайте сейчас последствия вражеских атак! Не помогайте врагу!" - написал чиновник.
Местные СМИ обнародовали кадры со Спасо-Преображенским кафедральным собором, который в результате ракетного удара получил серьезные повреждения.
Кроме того, внутри начался пожар. Как пишет издание "Думская", есть информация о том, что в храме уничтожен алтарь.
Российские оккупанты этой ночью снова нанесли ракетные удары по Одессе. В городе раздались мощные взрывы.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук тогда проинформировал, что нынешняя атака является комбинированной. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ отмечали, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.
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