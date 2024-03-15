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Российский обстрел Одессы: генпрокурор заявил об увеличении числа жертв до 19 человек

Фото: последствия ракетных ударов российских войск по Одессе 15 марта (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В результате сегодняшнего российского ракетного удара по Одессе количество жертв в городе увеличилось до девятнадцати человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Андрея Костина.

По его словам, по состоянию на пять часов дня было "известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага".

Отметим, перед тем глава Одесской военной администрации Олег Кипер местная мэрия, пресс-служба Национальной полиции и ГСЧС около 16:20 информировали о 16 погибших в Одессе из-за российского удара.

Генпрокурор отметил, что среди жертв и пострадавших в Одессе есть как местные жители, так и медики и сотрудники ГСЧС.

"Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара", - напомнил он.

Правоохранители и прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления российских захватчиков.

"Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством", - добавил генпрокурор.

Российский удар по Одессе 15 марта

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 марта, российские оккупанты обстреляли Одессу с применением баллистических ракет "Искандер-М", которые запустили из временно захваченного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура. После этого интервенты ударили по городу, когда на место прибыли медики и спасатели. Было известно о большом количестве пострадавших, погибших.

В результате вражеской атаки было разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. В настоящее время идет разбор завалов.

Все детали о российском ударе Одессе 15 марта – читайте в материале РБК-Украина.

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