Российский обстрел Нью-Йорка Донецкой области: количество погибших возросло до четырех

Как пишет пресс-служба, россияне нанесли удар по населенному пункту авиабомбами ФАБ-250.

"В результате обстрела погибли четверо местных жителей, среди них супруги - останки их тел изъяты спасателями из-под завалов разрушенного дома", - пишет пресс-служба.

Также ранения получили трое гражданских, в том же числе женщина, муж которой погиб. С повреждениями различной степени их доставили в медицинское учреждение.

"Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки. Окончательное количество пострадавших от обстрела устанавливается. На месте работают правоохранители и спасатели", - добавляет прокуратура.

Обстрелы Донецкой области

Сегодня Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Как писал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, только за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли 6 жителей региона: 4 в Нью-Йорке и еще 2 в Дружбе. В том числе 5 человек получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.