Российский носитель "Калибров" в Черном море: какой возможен залп
Российские оккупанты утром, 19 апреля, снова вывели ракетоноситель в Черное море. Для Украины существует угроза обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня в Черном море был зафиксирован один корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 единиц.
В Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море военные зафиксировали три корабля, каждый из которых является ракетоносителем с общим залпом до 12 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 6 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 7 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, что спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее отмечал, что "Калибры" россиян уже не является таким результативным оружием против Украины, как раньше. Он пояснил, что эффективность таких ракет существенно снизилась.
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