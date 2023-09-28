Военный VIP-самолет РФ засекли в Пхеньяне. В СМИ пишут, что цель визита - оружие

Данные отслеживания FlightRadar24 показывают, что Ил-62М ВВС России вылетел из Москвы в Пхеньян и прибыл во вторник утром. Бортовой номер самолета указывает на то, что это был тот же самолет, который Россия отправила в Северную Корею в августе, всего через несколько дней после того, как министр обороны Сергей Шойгу отправился в Пхеньян, где Ким показал ему вооружения.

Данные FlightRadar24 также указывают на то, что самолет вернулся в Россию в четверг после двухдневного пребывания на земле в Северной Корее.

Специализированная служба NK News, которая заметила прибытие самолета, заявила, что тишина вокруг полета может указывать на то, что на борту находились военные чиновники для переговоров о передаче оружия или технологий.

У Северной Кореи практически не было международного воздушного сообщения с тех пор, как она закрыла свои границы в начале пандемии в начале 2020 года. Прибытие в Москву двух рейсов менее чем за два месяца подчеркивает сотрудничество между двумя странами, которые сблизились, поскольку США и их партнеры пытались изолировать их с помощью международных санкций.

В этом месяце Ким провел около недели в России, где провел встречу с Владимиром Путиным в российском космодроме "Восточный". Он получил от президента РФ обещание оказать помощь в создании спутников и их запуске на российских ракетах.

Поставки оружия

США на протяжении нескольких месяцев обвиняли Кима в поставке оружия и боеприпасов для помощи Путину в войне против Украины, а пресс-секретарь Пентагона заявила, что обращение Кремля за помощью к Северной Корее является признаком отчаяния.

США заявили, что, хотя такое оружие, как артиллерийские снаряды и ракеты, поможет России, оно вряд ли изменит ситуацию поле боя. Продажи могут также обеспечить Северной Корее новый поток доходов для экономики, изолированной от большей части мировой торговли.

В ходе визита в Россию Ким посетил военные объекты, в том числе заводы по производству истребителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Россия отчаянно пытается найти оборудование, материалы и технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины, а КНДР, ищет помощи для укрепления и продвижения своих собственных ракетных программ".

Северная Корея, возможно, рассматривает возможность передачи технологий материалов двойного назначения, которые можно было бы доставлять под видом помощи ее гражданским космическим и ядерным программам в соответствии с международными нормами. Но эти предметы также могут быть использованы для расширения возможностей Северной Кореи по созданию ракет и ядерных бомб - в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Следующий официальный визит между двумя странами ожидается в октябре, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Пхеньян.

Обход санкций

Официальных посланников не было с начала 2020 года, когда Северная Корея закрыла свои границы из-за пандемии, и до июля. Именно тогда делегация во главе с Шойгу и еще одна делегация из Китая во главе с Ли Хунчжуном, который входит в состав Политбюро Коммунистической партии Китая, состоящего из 24 членов, отправились в Северную Корею, чтобы присутствовать на торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в 1950-1953 годах.

"В какой степени Россия готова обойти резолюции Совета Безопасности ООН - это еще один большой вопрос. Публичная демонстрация Россией и Северной Кореей своей готовности укреплять военные связи, в частности, наводит на мысль, что в ближайшее время нас ждет нечто большее, и не обязательно все это будет происходить за закрытыми дверями", - сказал Джэу Шин, аналитик Open Nuclear Network.

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать: мнение экспертов".