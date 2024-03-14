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Российский самолет Ан-12 аварийно сел в Воронежской области

Фото: самолет Ан-12 аварийно сел в Воронежской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский самолет совершил аварийную посадку в Воронежской области РФ. Речь идет о военно-транспортном Ан-12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Самолет Ан-12 аварийно сел на аэродроме в российском городе Борисоглебск в Воронежской области.

Как пишут в сети, причиной аварийной посадки была неисправность стойки шасси. В результате инцидента якобы никто не пострадал.

Добавим, что российское МЧС позже заявило, что в Воронежской области (граничащей с Белгородской областью) предупредили об угрозе ударов беспилотниками.

Напомним, ночью 14 марта в Магаданской области России упал вертолет Ми-8, на борту которого находились около двадцати человек. Как сообщали российские чиновники и СМИ, в результате аварии есть по меньшей мере один погибший и несколько раненых.

Рейд российских добровольцев

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Вчера, 13 марта, российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Сегодня добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Что происходит в Белгородской и Курской областях сегодня - в материале РБК-Украина.

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