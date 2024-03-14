Российский самолет Ан-12 аварийно сел в Воронежской области

Российский самолет совершил аварийную посадку в Воронежской области РФ. Речь идет о военно-транспортном Ан-12.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.
Самолет Ан-12 аварийно сел на аэродроме в российском городе Борисоглебск в Воронежской области.
Как пишут в сети, причиной аварийной посадки была неисправность стойки шасси. В результате инцидента якобы никто не пострадал.
Добавим, что российское МЧС позже заявило, что в Воронежской области (граничащей с Белгородской областью) предупредили об угрозе ударов беспилотниками.
Напомним, ночью 14 марта в Магаданской области России упал вертолет Ми-8, на борту которого находились около двадцати человек. Как сообщали российские чиновники и СМИ, в результате аварии есть по меньшей мере один погибший и несколько раненых.
Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Вчера, 13 марта, российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Сегодня добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.
Что происходит в Белгородской и Курской областях сегодня - в материале РБК-Украина.
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