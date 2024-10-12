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В российской Казани закрыли аэропорт и ввели план "Ковер"

Фото: аэропорт в Казани закрыли 12 октября (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

В российской Казани закрыли аэропорт в субботу, 12 октября. Там введен план "Ковер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сегодня утром российские государственные СМИ, ссылаясь на "Росавиацию", заявили, что аэропорт в Казани временно закрыли. Там не принимали и не отправляли рейсы.

Затем российские издания сообщили, что в аэропорту был введен план "Ковер". В сети писали о якобы угрозе дронов.

План "Ковер" объявляют, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы. Добавим, что расстояние от Казани до границы с Украиной составляет более 1000 км.

скриншот google.com/maps

Напомним, в ночь на 12 октября украинские военные атаковали склад горюче-смазочных материалов в районе оккупированного города Ровеньки Луганской области. Эта нефтебаза ранее уже была поражена украинским оружием.

После атаки на нефтебазе вспыхнул серьезный пожар. В Генштабе ВСУ сообщили, что в Ровеньках хранилась нефть и нефтепродукты, которые поставлялись, в том числе и для нужд оккупационных войск.

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