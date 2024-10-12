В российской Казани закрыли аэропорт и ввели план "Ковер"

Сегодня утром российские государственные СМИ, ссылаясь на "Росавиацию", заявили, что аэропорт в Казани временно закрыли. Там не принимали и не отправляли рейсы.

Затем российские издания сообщили, что в аэропорту был введен план "Ковер". В сети писали о якобы угрозе дронов.

План "Ковер" объявляют, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы. Добавим, что расстояние от Казани до границы с Украиной составляет более 1000 км.

скриншот google.com/maps