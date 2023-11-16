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Российский Ил-20 пролетел возле воздушного пространства НАТО. В небо подняли истребители Альянса

Фото: НАТО подняло в небо истребители из-за пролета российского Ил-20 (twitter.com/NATO_AIRCOM)
Автор: Татьяна Степанова

Четыре страны НАТО вместе со Швецией подняли по тревоге свои истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 вблизи воздушного пространства Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Воздушного командования НАТО.

"Страны НАТО Италия, Германия, Испания и Дания и страна-партнер Швеция подняли вчера свои истребители в воздух из-за полета самолета российского Ил-20 вблизи воздушного пространства союзников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это было первое совместное поднятие по тревоге истребителей, вылетевших из Эмари (Эстония), и оно "свидетельствует о тесном сотрудничестве и интеграции между союзниками".

НАТО усиливает воздушное присутствие из-за войны войны РФ против Украины

Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В сентябре НАТО решило временно разместить самолеты дальнего радиолокационного слежения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS) в литовском городе Шяуляй.

Также мы сообщали, что НАТО заменит устаревший парк самолетов-разведчиков системы AWACS, находящихся на вооружении со времен холодной войны в 1980-х годах, модифицированной версией коммерческого самолета Boeing 737. Контракт на закупку самолетов станет одним из самых дорогих для Альянса.

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