Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине

В Молдове в последние две недели активизировались антиправительственные митинги, организованные пророссийской оппозицией. Тысячи людей выходят на главные площади городов, требуя отставки действующей власть, в том числе президента – Майи Санду.

За некоторое время до этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о перехвате российского плана по подготовке провокаций в Молдове, а Санду подтвердила информацию Киева о готовящемся госперевороте. По ее же инициативе было сменено правительство, во главу которого встал бывший министр внутренних дел Дорин Речан. В России, в свою очередь, уже успели обвинить "киевский режим" в подготовке к "оккупации" оккупированного ими же Приднестровья.

Тарифно-российские митинги

Оппозиционные протесты в Молдове – явление не новое. Активные митинги периодически вспыхивают в молдавских городах уже практически год. Ситуация стала накаляться после того, как Зеленский заявил о госперевороте, который Москва готовит в Молдове. По плану Кремля в Молдове должны начаться дестабилизационные мероприятия и силовые действия с привлечением диверсантов. "План предусматривает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий в Молдове. Например, материалы содержат инструкции для въезда в Молдову граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории", – сообщила Майя Санду.

На следующий день после заявления Санду Молдова временно закрыла свое воздушное пространство. В сетях обсуждали российский разведывательный дрон, который зафиксировали над страной, хотя официально эту информацию не подтвердили. Позже крупнейший лоукостер Центральной и Восточной Европы Wizz Air решил приостановить полеты в Молдову с 14 марта. Представители авиаперевозчика заявили, что воздушное пространство над страной перестало быть безопасным.

В то же время, пророссийская партия "ШОР", названная в честь местного политика Илона Шора, искавшая повод вывести людей на улицы, наконец, нашла подходящий вариант – большие тарифы на газ и электричество. В последний год по очевидным причинам цена на газ в Молдове значительно выросла. Правительство компенсировало часть тарифов потребителям, но прокремлевские политики "продали" местному населению мысль о том, что частичная компенсация – это несправедливо, а значит нужно требовать полной.

В городах с новой силой вспыхнули митинги, протесты от "Движения для народа" (также созданного Шором), суть которых сводилась к тому, что правительство Молдовы и сама Санду должны уйти в отставку. Таким образом прокремлевский Шор создал для Москвы необходимую ей картинку – волнения возмущенных молдаван, недовольство властью и требования ее сменить.

Митинги в Молдове (фото: Getty Images)

Сегодня количество митингующих – около 4-5 тысяч, как таковой опасности они не представляют, попытки взять штурмом административные здания напоминают, скорее, провокации против правоохранителей, нежели реальные намерения. Однако ситуация может измениться в худшую сторону, считает молдавский политический и социальный эксперт Серджиу Остаф.

"Демонстрации могут получить продолжение, если более 10-20 тысяч соберутся. Я вижу, что идет тенденция в этом направлении. Акции могут стать более массовыми. Кроме того, мы видим участие российских диверсионных группировок, финансовую поддержку со стороны корпораций типа "Лукойл", которые находятся у нас и поддерживают пророссийские движения", – отметил Остаф в комментарии РБК-Украина.

Митинги в Молдове комментируют и в Кремле, привычно обвиняя во всем Украину. В министерстве обороны России заявили, что Приднестровье собираются захватить украинские войска, главным образом, полк "Азов". А в министерстве иностранных дел добавили, что атака на "Приднестровскую народную республику" станет атакой на саму РФ.

В правительстве Молдовы, в свою очередь, заявили, что не видят никакой подозрительной активности на молдавско-украинской границе, а "цель неверной информации – создать панику и путаницу среди людей с обеих сторон реки Днестр".

"Мы хотим, чтобы у вас был хаос"

Нагнетая обстановку в Молдове, Россия преследует сразу несколько целей. При этом изначальное стремление – это дестабилизация ради самой дестабилизации. Кремль хочет показать правительству Санду и всей Молдове, что без союза с Россией эта страна развиваться не будет, говорит молдавский политолог Виталий Андриевский.

"Я в свое время беседовал в Москве с одним человеком еще до 2014 года. Спросил его, кто их кандидат, кого Кремль будет поддерживать на выборах в Молдове. Он сказал: "У нас всегда один кандидат – это хаос. Мы хотим, чтобы у вас был хаос", – рассказал Андриевский в комментарии РБК-Украина.

Россия уже длительное время давит на Молдову по разным направлениям. В первую очередь, это "энергетическая удавка" – повышение цен на энергоносители, что и привело к сегодняшним митингам. Второе направление – сельскохозяйственное. Кремль периодически вводит эмбарго на ввоз различных товаров из Молдовы. Например, в марте 2022 года Россельхознадзор ввел запрет на поставку продуктов растительного происхождения.

Третье и, пожалуй, главное направление – военно-политическое. В Кремле сделали выводы из ошибок, допущенных в отношении Украины. Вместо создания пророссийских партий россияне пытаются "расползтись" по всему молдавскому парламенту, находя "своих" как среди унионистов (движение, выступающее за объединение Молдовы и Румынии), так и в рядах проевропейских политиков. Местные "агенты влияния", активная кремлевская пропаганда и "полезные идиоты" – Россия активно занимает эти ниши.

Российские военные в Приднестровье, февраль 2007 года (фото: Getty Images)

В военной сфере большую роль в давлении на Кишинев играет оккупированное РФ Приднестровье. Подавляющее большинство населения как в этом регионе, так и в соседней Гагаузии – преимущественно пророссийское. Помимо этого, Россия держит в Приднестровье контингент своей армии – 1,5 тысячи военных. Численность самих "вооруженных сил ПМР" разнится в зависимости от источников, но в целом варьируется от 4,5 до 8 тысяч. Тогда как численность Вооруженных сил Молдовы составляет чуть больше 5 тысяч человек. Этот пример четко показывает, какой из всех существующих у России рычагов давления на Молдову самый мощный.

"Там есть военный потенциал, он был выше потенциала Кишинева. Мы говорим о достаточно хорошо подготовленных военных РФ и о т.н. приднестровских военных. У них есть десятки танков, сотни БМП, есть Колбасная", – отметил Остаф.

Село Колбасная располагается в Приднестровье и его самая главная достопримечательность – колоссальный военный склад. По состоянию на 2000 год Россия располагала там около 42 тысячи тонн боеприпасов. За 4 года оттуда вывезли почти половину, сегодня на складе по разным оценкам от 19 до 21,5 тысяч тонн снарядов, авиабомб, мин, гранатов, патронов. Предполагается, что половина боеприпасов просрочена, однако официальной информации об этом нет.

Колбасная имеет стратегическое значение, в первую очередь, для самих россиян. Сегодня они утратили возможность беспрепятственно ездить или летать в Приднестровье – Украина закрыла все возможные коридоры. Кремль не может "подпитывать" регион человеческим ресурсом и пользоваться запасами склада. Кроме того, само наличие столь огромного арсенала в жилом регионе попросту опасно.

Российский военный охраняет склад в Колбасной, 2005 год (фото: Getty Images)

Все это – военный потенциал оккупированной части Молдовы, наличие огромного склада с боеприпасами, пророссийские настроения некоторых регионов, возможно, сейчас не будут использованы Кремлем. Но в перспективе на эти рычаги Россия будет нажимать тогда, когда поймет, что Молдова окончательно выходит из-под влияния Кремля.

"Россия умеет играть вдолгую. Безусловно, в Кремле не идиоты сидят. Там есть план "А" – скоротечный, мощный захват, дестабилизация. Сейчас уже Украина не позволит сюда высадить какой-то российский десант, чтобы "помочь братскому народу". Но есть план "Б". Это выборы", – отметил Андриевский.

В 2023 году в Молдове должны состояться местные выборы, в 2024 – выборы президента и парламента. Очевидно, что Москва уже сегодня делает все, чтобы испортить имидж проевропейской Санду и правящей партии. Помимо этого, по мнению молдавских экспертов, большая часть населения Молдовы – пророссийская, что является результатом кропотливой работы кремлевской пропаганды.

Учитывая активную деятельность российских функционеров в Молдове и поиск лояльных политиков среди недружественных партий, опасения по поводу вектора будущей власти Молдовы вполне оправданы. В самом худшем случае Украина получит недружественное государство "в тылу" с немалым военным контингентом на границах.

Угроза Украине

С начала полномасштабного вторжения украинское военно-политическое руководство рассматривало Приднестровье, как пусть и второстепенную, но все же опасность. Наличие российских войск недалеко от Одессы заставило Украину расположить у границ с Приднестровьем свои военные подразделения, а в нынешних реалиях построить фортификационные сооружения.

В самом Приднестровье тоже активизировались. Так называемое министерство обороны "ПМР" объявило о начале трехмесячных военных сборов, которые стартовали с 1 марта. В них примут участие мужчины, пригодные к военной службе, в возрасте до 55 лет.

В политических кругах Молдовы, безусловно, периодически обсуждают право Украины на превентивный удар по Приднестровью, однако официальных комментариев от обеих сторон об этом нет.

Майя Санду и Владимир Зеленский (фото: Getty Images)

На информационном фронте Кремль продолжает разыгрывать карту "украинского нападения" на Молдову, доходя до заявлений о том, что Украина собирает радиоактивный материал для удара по Молдове. Примечательно, что подобные абсурдные заявления сначала опровергают в самой Молдове.

В то же время Главное управление разведки Минобороны Украины активно отслеживает все процессы, которые происходят в Молдове. В Кишиневе, по мнению представителя ГУР Андрея Черняка, россияне используют классический сценарий, который в свое время "прошел" в Донецке и Луганске.

"По нашему мнению, создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое – это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", – сказал Черняк в комментарии РБК-Украина.

Вторая цель, по словам ГУР, – попытка "продать" это как победу российскому потребителю. В условиях цивилизационного тупика, в который себя загнала Россия, очень важно дать понять самому населению, что "все не так однозначно" – есть страны, поддерживающие их захватнические настроения, а в будущем, возможно, желающие "воссоединиться с братским российским народом".

Ситуация в Молдове четко показывает, что Россия не брезгует никакими методами, в том числе – дестабилизацией соседних с Украиной государств. В наихудшей перспективе у Украины может появиться враг в лице ныне нейтрального соседа – он не поддержит нас на важных международных голосованиях, закроет пути ввоза необходимой западной военной техники и будет составлять постоянную угрозу для юго-запада.

За время полномасштабной войны Украины с Россией, Молдова оказывается в центре внимания уже во второй раз. Еще в апреле, когда российские войска пытались захватить Юг Украины и грозились "соединить" свой контингент с Приднестровьем. Тогда ВСУ удалось выбить врага с николаевского направления и не дать продвинуться в Одессу.

Однако Россия не отказалась от идеи использовать "приднестровскую карту" и нынешние события говорят об этом очень красноречиво. Становится очевидно, что угроза для Украины на этом направлении будет существовать до тех пор, пока Молдова не решит окончательно вопрос своей территориальной целостности.