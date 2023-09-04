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Российский вертолет Ка-52 разбился в Азовском море

Иллюстративное фото: российский вертолет Ка-52 разбился в Азовском море (helicopter.wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский боевой вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации источников Telegram-канала в спасательных службах, вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 км от береговой линии.

По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия - в районе был сильный туман.

Сообщатся, что на борту Ка-52 находились два члена экипажа. Их эвакуировали в ходе спасательной операции.

Чрезвычайные ситуации в РФ

Отметим, что это не единственный случай падения вертолета в России за последнее время.

Например, 29 августа в Челябинской области разбился вертолет Ми-8, который принадлежал ФСБ. Погибли все трое людей, которые были на борту.

Кроме того, 27 июля на Алтае упал вертолет Ми-8, тогда погибли шесть человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Российская ФедерацияАзовское море