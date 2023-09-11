Российский "Газпром" увеличит скидку на газ для Китая до 50%, несмотря на убытки, - Reuters

Отмечается, что цена на российский трубопроводный газ для Китая, как ожидается, будет неуклонно снижаться в ближайшие несколько лет и будет намного ниже, чем цена, которую Москва продает Европе.

Согласно прогнозу социально-экономического развития России до 2026 года, в следующем году экспорт нефти из России также снизится, тогда как в 2024 году ожидается рост цен на российскую нефть.

Какой будет цена на газ для Китая

Цену российского трубопроводного газа не разглашали ни правительство, ни "Газпром" с момента начала поставок 2019 года, хотя аналитики давно подозревали, что она намного ниже той, по которой Россия продает в Европу.

Согласно документу, цена российского трубопроводного газа для Турции и Европы, где наблюдается резкое снижение импорта товаров из России из-за агрессии против Украины, как ожидается, снизится в этом году до 501,6 доллара за тысячу кубометров и 481,7 доллара в 2024 году с 983,8 доллара в 2022 году.

Для Китая цена составит 297,3 доллара и 271,6 доллара в 2023 и 2024 годах соответственно.

Снижение экспорта нефти из РФ

Экспорт сырой нефти из России также снизится в этом году до 247 миллионов тонн (4,96 миллиона баррелей в день) с 248,2 миллиона тонн в 2022 году.

Ожидается, что в следующем году он снизится до 240 миллионов тонн, а затем восстановится до 247 миллионов тонн в 2025 году.

В документе показано, что экспортная цена российской нефти прогнозируется на уровне 71,3 доллара за баррель по сравнению с 79,6 доллара в 2022 году и 63,4 доллара, ожидаемыми в этом году. Это выше ценового потолка в 60 долларов, установленного странами Запада.

Ущерб "Газпрому"

В июле сообщалось, что низкие цены на газ приведут к снижению доходов "Газпрома", получаемого от продаж в Европу. Это еще больше может усугубить дефицит бюджета России.

Тогда же мы писали, что доходы России от нефти и газа сократились более чем на четверть прошлого месяца на фоне снижения цен на нефть и ограничения поставок газа в Европу.

Недавно сообщалось, что запасы наличных денег на счетах российского "Газпрома" за полтора года сократились втрое. В первом полугодии 2023 года падали со скоростью 16 млрд. рублей (125,6 млн. долларов) в день.