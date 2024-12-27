Российский дрон снова залетел в Румынию, но поднять истребители не успели

Министерство сообщило, что радар впервые зафиксировал сигнал в 21:04 26 декабря в 15 км к востоку от Килии Веке в уезде Тулча.

Оно оповестило население округа о необходимости укрыться и начало процедуру вызова истребителей, но радар потерял сигнал в 21:09 по Гринвичу.

"Уточняем, что хотя боевые самолеты были подготовлены к вмешательству в предусмотренные нормативами сроки, ситуация не требовала их взлета", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, информации о возможном целевом ударе по территории Румынии нет.

"Силы и средства Боевой службы воздушной полиции, как румынской армии, так и размещенные странами НАТО на национальной территории, постоянно контролируют воздушное пространство Румынии и прилегающие к ней районы, готовые действовать в любой момент, в зависимости от ситуации в зоне ответственности", - заявили в ведомстве.

В октябре радар зафиксировал несколько сигналов беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Румынии в разные дни, при этом истребители не смогли их обнаружить, а места крушения не были идентифицированы.

Напомним, во время массированной российской атаки 25 декабря Украина проинформировала военное руководство Румынии, что около 7:30 ракета России залетела в воздушное пространство Молдовы. После чего она "в течение около двух минут" была в районе румынского города Дарабаны.

Мониторинговые группы сообщали, что российская ракета преодолела 140 километров по территории Молдовы и Румынии.

Однако в Минобороны Румынии заявили, что система воздушного наблюдения Румынии как часть интегрированной системы НАТО такой ситуации не выявила.