Российский дрон залетел в Сумскую область, пограничники сбили его
Украинские пограничники сбили вражеский дрон на севере нашей страны. Это произошло в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
Пограничники рассказали, что зафиксировали FPV-дрон противника в Сумской области. Заметив приближение вражеского коптера, пограничный наряд применил антидроновое ружье.
После того, как пограничники попали по российскому беспилотнику, дрон потерял ориентировку, упал, а затем взорвался.
Ситуация в Сумской области
Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью освобожден в марте-апреле.
После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения. Кроме того, захватчики не оставляют попыток проникнуть через границу. Бойцы ГПСУ часто фиксируют вражеские ДРГ.
Потери РФ на войне против Украины
Российское Минобороны скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Но оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.
При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 311 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян.
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