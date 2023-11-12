Российский дрон залетел в Сумскую область, пограничники сбили его

Украинские пограничники сбили вражеский дрон на севере нашей страны. Это произошло в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Пограничники рассказали, что зафиксировали FPV-дрон противника в Сумской области. Заметив приближение вражеского коптера, пограничный наряд применил антидроновое ружье.

После того, как пограничники попали по российскому беспилотнику, дрон потерял ориентировку, упал, а затем взорвался.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью освобожден в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения. Кроме того, захватчики не оставляют попыток проникнуть через границу. Бойцы ГПСУ часто фиксируют вражеские ДРГ.

Потери РФ на войне против Украины

Российское Минобороны скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Но оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 311 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян.