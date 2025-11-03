Российский дрон взорвался во время работ в поле на Черниговщине: есть жертвы (фото)

Во время проведения полевых работ в Нежинском районе Черниговской области произошел взрыв. Там сдетонировал российский беспилотник.

По данным спасателей, в результате взрыва погибли двое мужчин 1993 и 2004 годов рождения. Еще один мужчина, 1973 года рождения, получил ранения и был госпитализирован.

Взрыв также повредил три единицы сельскохозяйственной техники.

Фото: российский дрон взорвался во время работ в поле на Черниговщине (t.me/dsns_telegram)

Предварительно известно, что трое работников сельхозпредприятия приблизились к найденному в поле беспилотнику, после чего произошел взрыв.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента, событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть чрезвычайно осторожными при обнаружении любых боеприпасов, беспилотников или подозрительных предметов. Категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов, а также любых других подозрительных предметов, немедленно сообщите в полицию по телефону 102, военным, ГСЧС или органы местной власти.