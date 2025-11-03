ua en ru
Российский дрон взорвался во время работ в поле на Черниговщине: есть жертвы (фото)

Понедельник 03 ноября 2025 19:59
Фото: российский дрон взорвался во время работ в поле на Черниговщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Во время проведения полевых работ в Нежинском районе Черниговской области произошел взрыв. Там сдетонировал российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и полицию Черниговской области.

По данным спасателей, в результате взрыва погибли двое мужчин 1993 и 2004 годов рождения. Еще один мужчина, 1973 года рождения, получил ранения и был госпитализирован.

Взрыв также повредил три единицы сельскохозяйственной техники.

Фото: российский дрон взорвался во время работ в поле на Черниговщине (t.me/dsns_telegram)

Предварительно известно, что трое работников сельхозпредприятия приблизились к найденному в поле беспилотнику, после чего произошел взрыв.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента, событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть чрезвычайно осторожными при обнаружении любых боеприпасов, беспилотников или подозрительных предметов. Категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов, а также любых других подозрительных предметов, немедленно сообщите в полицию по телефону 102, военным, ГСЧС или органы местной власти.

Обстрелы 3 ноября

Прошлой ночью российские войска снова атаковали южные и центральные области Украины. Под ударом оказалась Николаевщина - враг применил ударные дроны типа "Шахед". В результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры и несколько зданий.

Кроме того, россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по территории Днепропетровской области. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, враг выпустил этой ночью:

  • три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области;
  • четыре баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
  • пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области;
  • а также 138 ударных дронов типа "Shahed", "Гербера" и других моделей с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск.

Черниговская область ГСЧС Война в Украине Нежин
