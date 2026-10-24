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Российский дрон ударил по ферме на Сумщине, есть погибшие и раненые

16:08 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: российский беспилотник прицельно ударил по ферме в Сумской области (t.me/hryhorov_oleg)

Российский беспилотник прицельно атаковал гражданское предприятие в Конотопском районе на Сумщине, в результате чего погибла женщина и еще четыре человека получили ранения.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Удар понес гражданское предприятие, занимающееся разведением крупного рогатого скота.

В эпицентре взрыва оказалась работница фермы, которой через несколько дней должно было исполниться 32 года. От полученных травм она скончалась на месте.

Двоих пострадавших в результате вражеского удара госпитализировали в больницу.

По предварительным данным медиков, их травмы не тяжелы. Кроме человеческих жертв, во время атаки есть погибшие и раненые животные.

На месте происшествия работают все необходимые профильные службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара и уточняют масштабы разрушений.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что утром 24 октября часть Сумской области осталась без электроэнергии в результате российских атак.

Российские войска регулярно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре региона. В частности, 16 октября российский дрон попал в ТРЦ в центре Сум, в результате чего пострадали.

Кроме того, 6 октября кафиры ударили реактивным дроном по многоэтажке в Сумах, среди раненых тогда обнаружили ребенка.

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