Российский дрон, заблудившийся в Беларуси, взорвался у Бобруйска, - "Гаюн"

В ночь на вторник, 16 июля, один из российских дронов по типу Shahed, запущенный по территории Украины - залетел в воздушное пространство Беларуси. Вероятно, он взорвался возле города Бобруйск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

По предварительным данным, дрон-камикадзе Shahed вошел в воздушное пространство Беларуси сегодня в районе 08:40. По всей вероятности, он разбился в Жовтневом районе Гомельской области.

По данным "Гаюна", шахед упал между пгт. Паричи и агрогородком Любань Гомельской области, что в 55 километрах от города Бобруйск и в 120 километрах от границы с Украиной.

Также известно, что при падении произошел взрыв дрона-камикадзе. Это свидетельствует о том, что залетающие на территорию Беларуси российские дроны - никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. Скорее всего, они предназначались для атаки по территории Украины.

Что предшествовало

Сегодня утром стало известно, что российский "Шахед" в третий раз за последнюю неделю вошел в воздушное пространство Беларуси.

Предыдущая история произошла в ночь на 13 июля – тогда Россия атаковала Украину пятью дронами-камикадзе, четыре из которых были уничтожены украинским ПВО. А пятый вылетел из Украины в сторону Беларуси, в частности в направлении Гомельской области. В тот же день еще один Shahed снова залетел на территорию Беларуси долетев до Витебска.

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