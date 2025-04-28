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Российский дрон атаковал жилой дом в Днепропетровской области: есть жертва

Фото: Дрон РФ атаковал дом в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вчера российский дрон атаковал жилой дом в Днепропетровской области. В результате попадания есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Вчера вечером, 27 апреля в Синельниковском районе Днепропетровской области состоялся очередной вражеский обстрел.

Российские оккупанты атаковали район, используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Один из дронов попал в жилой дом, что привело к возгоранию.

Мужчина, который получил серьезные травмы в результате взрыва, был оперативно доставлен в больницу. Однако, по дороге в медицинское учреждение он скончался от полученных травм.

Фото: ГСЧС Украины

Пожар, возникший из-за попадания дрона, был оперативно ликвидирован спасателями. По данным, пожар не распространился на другие здания.

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, что вчера российские войска обстреляли из артиллерии и дронов Днепропетровскую область. Повреждены частные дома в двух районах региона, ранена пожилая женщина.

Больше всего от атак оккупантов пострадал Никопольский район Днепропетровской области. Враг бил по нему и дронами-камикадзе и обстреливал из артиллерии в течение всего дня.

Кроме того, минувшей ночью также Днепр, Павлоград и другие города Днепропетровской области подверглись дроновой атаке со стороны российских захватчиков. Из-за обстрелов погиб человек и пострадала девочка, были пожары.

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Российская ФедерацияДнепропетровская областьГСЧСВойна в УкраинеАтака дронов