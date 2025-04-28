Российский дрон атаковал жилой дом в Днепропетровской области: есть жертва

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, что вчера российские войска обстреляли из артиллерии и дронов Днепропетровскую область. Повреждены частные дома в двух районах региона, ранена пожилая женщина.

Больше всего от атак оккупантов пострадал Никопольский район Днепропетровской области. Враг бил по нему и дронами-камикадзе и обстреливал из артиллерии в течение всего дня.

Кроме того, минувшей ночью также Днепр, Павлоград и другие города Днепропетровской области подверглись дроновой атаке со стороны российских захватчиков. Из-за обстрелов погиб человек и пострадала девочка, были пожары.

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