Российский дипломат пытался купить оружие перед саммитом мира в Швейцарии

За несколько недель до саммита мира, который проводился в Бюргенштоке, был задержан российский дипломат. Он пытался купить огнестрельное оружие.

Об этом заявила Федеральная прокуратура Швейцарии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger .

Россиянин пытался получить оружие и опасные вещества в нескольких местах Швейцарии. Сотрудник российского посольства посетил магазин, принадлежащий немецкоязычному швейцарскому торговцу оружием, но ничего не купил.

Федеральная прокуратура подтвердила соответствующие расследования и заявила, что в рамках первоначальных мер безопасности было проведено несколько обысков домов совместно с привлечением кантональной полиции. При этом сам российский дипломат пользуется иммунитетом.

Журналисты называли махинации россиян одним из самых серьезных дел секретных служб, которыми когда-либо занималась Швейцария. За подозреваемым российским агентом следила швейцарская разведывательная служба, а позже дело взяли на себя правоохранительные органы.

Российский агент мог сбежать

Федеральная прокуратура обратилась с просьбой снять иммунитет дипломата, журналисты назвали такие запросы редкими. Для проведения уголовного разбирательства Федеральная прокуратура также должна быть уполномочена Федеральным советом.

Полномочия по принятию решений теперь принадлежат министру юстиции Беату Янсу, но не исключено, что в этом будет замешан министр иностранных дел Игнацио Кассис или даже все правительство Швейцарии.

При этом издание отмечает, что российский дипломат мог сбежать из страны, а правительство Швейцарии даже лоббировало этот процесс.