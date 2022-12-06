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В российской Брянской области сообщили об атаке на комбинат "Слава"

Фото: в российской Брянской области сообщили об атаке на комбинат "Слава" (архивное фото)
Автор: Мария Кучерявец

В России в Брянской области якобы произошла "атака беспилотников" на комбинат "Слава". Дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Налет на комбинат, находящийся в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня ночью. На территорию комбината залетели примерно два беспилотника - они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара удалось избежать", - пишут российские издания.

Там добавляют, что ранее на этот комбинат якобы "уже нападали с помощью беспилотников". В частности, 30 ноября "после атаки БПЛА на территории комбината вспыхнули три резервуара".

Напомним, что сегодня утром в России сообщили об атаке на аэродром в Курске. Площадь пожара на аэродроме в пригороде составляет около 500 квадратных метров.

В британской разведке считают, что взрывы на российских аэродромах могут быть оценены как одни из наиболее стратегически значимых провалов обороны РФ с момента вторжения в Украину.

В украинском Минобороны уже потролили россиян. Там напомнили, что те очень часто курят в запрещенных местах.

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