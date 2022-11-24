RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российской армии начались чистки офицеров и руководителей, - Громов

Фото: в России начались чистки офицеров (meta ua)
Автор: Наталья Юрченко

В российской армии начались чистки офицерского состава. В частности, речь идет о руководителях департаментов материально-технического обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Снят с занимаемых должностей или отстранен от исполнения обязанностей ряд офицеров по направлению материально-технического обеспечения Минобороны РФ. В частности, речь идет о начальнике Департамента ресурсного обеспечения генерал-майоре Мумиджанове, офицере указанного департамента, который отвечал за продовольственное обеспечение, начальник управления вещевого обеспечение и начальник управления ракетного топлива", - объяснил Громов.

По его словам, названные руководители российской армии официально отправлены в отпуска, а после выхода они будут уволены или переведены на другие должности.

Также чистки офицеров материально-технического обеспечения проходят на уровне военных округов ВС России.

Напомним, что в октябре Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Пост занял генерал армии РФ Сергей Суровикин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияМинистерство обороны РФВойна России против Украины