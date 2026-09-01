Российский аналог Starlink провалился. В ISW рассказали о судьбе спутников "Рассвет"

Вторая партия российских спутников "Рассвет" не смогла подняться на нужную высоту в космосе. Это уже очередной провал Москвы в попытках быстро создать свой аналог Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Вторую партию из 16 спутников "Рассвет" запустили 19 июля. По состоянию на 31 августа ни один из них не достиг запланированной рабочей высоты в 550 километров. Данные приводят спутниковый трекер N2YO.
Большинство аппаратов оказались на высоте от 300 до 400 километров - это значительно ниже запланированных 870 километров. Некоторые спутники уже теряют орбиту, а по меньшей мере два, по имеющейся информации, направляются к вхождению в атмосферу Земли.
Проблема в том, что чем ниже летит спутник, тем короче у него срок работы. На малой высоте аппарат сильнее тормозит атмосферу, поэтому горючее тратится быстрее.
Из первой партии, запущенной 24 марта, на нужную высоту вышли 12 из 16 аппаратов. По состоянию на конец августа они все еще держатся на отметке 550 км.
Эти 12 спутников дают российским войскам до полутора часов связи с наземными терминалами дважды в сутки над территорией Украины.
Россия лишилась доступа к связи Starlink 1 февраля. Именно поэтому она сделала ставку на собственную систему "Рассвета" и, вероятно, ускорила сроки ее создания.
Провал второй партии свидетельствует, что Москва не была готова к такому темпу развертывания. Поэтому в ближайшее время следует ожидать новых задержек.
При этом уже имеющаяся группировка все равно представляет угрозу для Украины. Оно позволяет российским войскам точнее наводить дистанционно управляемые беспилотники даже в короткие окна, когда спутниковая связь работает.
Аэрокосмическая компания "Бюро 1440", разрабатывающая "Рассвет", заявляла о планах провести еще "десятки" запусков и добавить "сотни" новых аппаратов.
России требуется, по меньшей мере, от 200 до 300 трудоспособных спутников для стабильной круглосуточной связи над Украиной.
Достичь этого быстро в России вряд ли получится. Причина – нехватка ракет-носителей:
Украинские войска атаковали ракетно-космический центр "Прогресс" в ночь на 15 августа. Это предприятие выпускает ракеты-носители типа "Союз".
23 августа Украина также попыталась нанести удар по космодрому Плесецк – за два дня до того, как оттуда запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником ГЛОНАСС-К1 для российского аналога GPS.
Именно из Плесецкого Россия запускала обе партии спутников "Рассвет". Поэтому удары по этому объекту могут угрожать не только производству ракет, но и возможности России запускать новые аппараты.
Ранее РБК-Украина сообщало, что проект "Рассвет" стоимостью около 6,1 миллиарда долларов реализует частная компания "Бюро 1440", за которой стоят ресурсы крупного X Holding и связи со спецслужбами России.
По плану, к 2030 году Москва должна вывести на орбиту 292 спутника, а к концу 2026-го – довести группировку до 156 аппаратов.
Напомним, исследователи обращали внимание на зависимость проекта от импортных компонентов. В 2025 году "Бюро 1440" потратило на закупки за границей почти 68 миллионов долларов, значительная часть поставок уходила из Китая.
Собственных радиационно-стойких микросхем в России так и не появилось: объявленные тендеры на их разработку не получили ни одной заявки.