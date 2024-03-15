Российский актер Машков получил подозрение. Призывал к уничтожению Украины

"Служба безопасности собрала новые доказательства подрывной деятельности российского актера Владимира Машкова, пропагандирующего агрессивную войну против Украины", - говорится в сообщении.

Машков входит в ближайшее окружение главы Кремля Владимира Путина и является одним из главных хедлайнеров массовых акций в Москве в поддержку полномасштабного вторжения РФ.

"Учитывая это, в декабре 2023 года Машков был назначен сопредседателем "избирательного штаба" Путина на так называемых выборах президента страны-агрессора. На этой "должности" фигурант стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" главы Кремля", - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, воюющих против Украины.

"Также он лично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части территории нашего государства. Деструктивную риторику Машков регулярно повторяет в ходе "предвыборных" туров по разным регионам России, а также во время поездок во временно оккупированные районы Украины", - констатируют в СБУ.

В основном такие пропагандистские выступления рашиста проходят в виде "концертов-митингов" и "встреч с избирателями".

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Машкову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

⁠ст. 436 (пропаганда войны).

Что известно о Машкове?

Напомним, что в мае 2023 года СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

