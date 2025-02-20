Российский актер и пропагандист Певцов заочно получил 10 лет тюрьмы в Украине, - СБУ

Российский актер Дмитрий Певцов заочно получил 10 лет заключения за пропаганду войны против Украины. Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил российский актер из "Бандитского Петербурга", который призывал к захвату Украины
Певцов является депутатом госдумы России и входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", которые открыто поддерживают полномасштабное вторжение рашистов. Более того, задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием российского диктатора Владимира Путина.
Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных районов Украины в состав РФ.
Среди прочего, он отрицал военные преступления оккупантов на временно захваченных территориях Украины, в частности в Мариуполе.
Сейчас злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Заметим, что осенью прошлого года российский актер Владимир Машков приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией. Он в свою очередь призвал уничтожить Украину.
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