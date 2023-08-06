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Российский аэропорт "Внуково" закрыли. В Москве заявили о беспилотнике

Фото: российский аэропорт "Внуково" закрыли (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

В одном из главных российских аэропортов "Внуково" приостановили прием и вылет рейсов. В Москве заявляют о "попытке прорыва беспилотника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В московском аэропорту днем 6 августа срочно ввели в действие план "Ковер". Его вводят в исключительных случаях, когда в воздушном пространстве фиксируют неизвестные или опасные воздушные объекты.

По данным российских СМИ, из-за инцидента в аэропорту "Внуково" 11 рейсов на вылет и 15 на прилет временно задерживаются. Позже запрет на полеты был снят.

Позже мэр Москвы Сергея Собянина заявил о "попытке прорыва на Москву беспилотника". По его словам, на подлете силами противовоздушной обороны БПЛА якобы было уничтожено.

Минобороны РФ обвинило "киевский режим" в атаке на Москву и заверило, что дрон сбили. Как утверждали у Шойгу, обломки якобы упали в Подольском районе Московской области. Хотя российские СМИ пишут, что в домах выбило окна.

Атаки дронов в Москве

Напомним, в ночь на 30 июля в Москве раздались взрывы. Позже стало известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити".

Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

Ночью 1 августа в районе "Москва-сити" снова прогремели взрывы. По предварительным данным, как минимум один дрон влетел в башню элитного комплекса.

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