Российским солдатам разрешили выборочные проверки гражданского населения на ВОТ

Напомним, в рамках оккупационной деятельности на ВОТ захватчики систематически усиливают т.н. контрдиверсионные мероприятия. В частности, они прибегают к проверкам местного населения путем визитов в дома.

Также россияне вводят на ВОТ т. н. систему доносов. Захватчики поощряют местное население к передаче данных в случае нелояльности по отношению к оккупационной администрации.

Нередко после таких проверок захватчики арестовывают владельцев недвижимости, а "отжатое" у украинцев жилье передают коллаборантам.

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