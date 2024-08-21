RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российским солдатам разрешили выборочные проверки гражданского населения на ВОТ

Фото: проверка военными РФ на оккупированных территориях (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированных южанах россияне увеличили количество проверок на улицах. Теперь обычным солдатам разрешили проводить выборочные проверки гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, оккупационные администрации позволили обычным солдатам проводить выборочные проверки документов и содержимого телефона. Традиционно россиян интересуют те, у кого нет российский паспорт и каналы информации на телефоне.

Также российские правоохранители активно вызывают на допросы вернувшихся на ТОТ переоформлять имущество. Оккупантов интересуют сведения о Силах обороны и наличии родственников в украинской армии, в отдельных случаях россияне проводили обыски имущества.

Напомним, в рамках оккупационной деятельности на ВОТ захватчики систематически усиливают т.н. контрдиверсионные мероприятия. В частности, они прибегают к проверкам местного населения путем визитов в дома.

Также россияне вводят на ВОТ т. н. систему доносов. Захватчики поощряют местное население к передаче данных в случае нелояльности по отношению к оккупационной администрации.

Нередко после таких проверок захватчики арестовывают владельцев недвижимости, а "отжатое" у украинцев жилье передают коллаборантам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины