Россияне планируют усилить проверки украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По информации ЦНС, россияне перебрасывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Напомним, вчера мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учеников на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.