Российским беспилотником, который упал в Латвии, мог быть "Шахед", - "Гаюн"

Дроном, недавно упавшим в Латвии, мог быть российский "Шахед". Он залетел через Белоруссию.

Как пишет "Гаюн", в субботу, 7 сентября, примерно в шесть утра в Беларуси был замечен дрон-камикадзе. Он летал в районе Новогрудка. Позже дрон исчез, однако по предварительным данным он двигался к северу.

А уже около 10:00 в Латвии возле Резекне взлетал вертолет воздушных сил, который проводил патрулирование на границе с Беларусью. Однако дрон, замеченный в Беларуси, мог достичь Латвии. Ведь расстояние от Новогрудка до Резекне составляет около 335 км, при средней скорости в 200 км/ч дрон мог достичь Резекне уже около 8:30 утра.

Из этого можно сделать вывод, что разбившийся под Резекне беспилотник может быть тем же шахедом, который пролетал утром возле Новогрудка.