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Российских журналистов не пустили в США. Лавров пригрозил, что "не забудет, не простит"

Фото: МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты не дали российским журналистам визы для сопровождения главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральную ассамблею ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В свою очередь Лавров в аэропорту перед вылетом в Нью-Йорк отреагировал на решение властей США и подчеркнул, что он этого не забудет.

"И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим", - заявил он.

При этом он обвинил США в трусости и глупости из-за решения не выдавать визы российским журналистам.

При этом дипломатический источник "РИА новости" пригрозил, что отношение к американским журналистам в России будет таким же, как у США к российским после истории с невыдачей виз для работы в ООН.

"Американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт, неудобство и аналогичное отношение", - заявил источник, упомянув незаконно арестованного в РФ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Напомним, что Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.

Ранее глава государства Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН принять проект украинской резолюции о создании спецтрибунала по агрессии против Украины.

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ЛавровРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки