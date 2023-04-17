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Российских и белорусских хоккеистов не допустят к международным турнирам до конца войны

Фото: Россию и Беларусь не допустят к международным турнирам по хоккею (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российских и белорусских спортсменов отстранили от соревнований Международной федерации хоккея, пока война в Украине не закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента организации Люка Тардифа в комментарии ESPN.

"Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война закончилась... Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае нет визы, нельзя путешествовать. И никто не знает, сколько времени это продлится", - сказал он.

Международная федерация хоккея отстранила Россию и Белоруссию от своих турниров в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также у Санкт-Петербурга отняли право на проведение мужского чемпионата мира-2023.

Также в марте этого года федерация продлила дисквалификацию россиян и белорусов на хоккейный сезон 2023/24. Решение по следующему сезону будет принято в марте 2024 года.

Фактически это может повлиять на участие Беларуси в Олимпиаде в 2026 году. Поскольку ее также лишили рейтинговых баллов, но в то же время российская сборная сохранила баллы, несмотря на дисквалификацию.

Напомним, недавно исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну

В Офисе президента раскритиковали президента МОК Томаса Баха, отметив, что таким образом тот может убить свою репутацию.

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