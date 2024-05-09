Российских студентов отчисляют за отказ работать на оборонных заводах, - ЦНС
Студентов Балтийского государственного технического университета "Военмех", отправляют на военные предприятия в качестве учебной практики. В случае отказа - отчисляют из вуза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
Перед прохождением такой "практики", студентов заставляют подписывать трудовой договор и документы на доступ к государственной тайне. Они заполняют анкету, где указывают свои личные данные, вид деятельности, семейное положение, выезды за границу и информацию о ближайших родственниках.
Чем придется заниматься на военных предприятиях, молодежь не информируют. Однако, по рассказам предшественников, дети уже понимают, что это будет сбор дронов и другой военной техники для усиления армии в войне против Украины.
"Отказаться от "практики" нельзя. Если студент откажется, его отчислят за "долг за практику"", - сообщают в ЦНС.
Отмечается, что по плану Кремля, каждый регион РФ получит около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV-дронов в школах.
Использование детей в войне против Украины
В последнее время Кремль активизировал идеологическую, техническую и боевую подготовку молодежи, школьников и студентов к войне против Украины и коллективного Запада.
С первого сентября этого года во всех школах на временно оккупированных территориях Украины начнут преподавать курс по управлению БПЛА. К тому времени дронами будут учить управлять в специализированных кружках.
Между тем Украина догнала государство-агрессора по объему производства дронов-камикадзе.
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