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Российских студентов отчисляют за отказ работать на оборонных заводах, - ЦНС

Россия, Четверг 09 мая 2024 01:27
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Российских студентов отчисляют за отказ работать на оборонных заводах, - ЦНС Фото: российских студентов заставляют изготавливать дроны для войны против Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Студентов Балтийского государственного технического университета "Военмех", отправляют на военные предприятия в качестве учебной практики. В случае отказа - отчисляют из вуза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Перед прохождением такой "практики", студентов заставляют подписывать трудовой договор и документы на доступ к государственной тайне. Они заполняют анкету, где указывают свои личные данные, вид деятельности, семейное положение, выезды за границу и информацию о ближайших родственниках.

Чем придется заниматься на военных предприятиях, молодежь не информируют. Однако, по рассказам предшественников, дети уже понимают, что это будет сбор дронов и другой военной техники для усиления армии в войне против Украины.

"Отказаться от "практики" нельзя. Если студент откажется, его отчислят за "долг за практику"", - сообщают в ЦНС.

Отмечается, что по плану Кремля, каждый регион РФ получит около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV-дронов в школах.

Использование детей в войне против Украины

В последнее время Кремль активизировал идеологическую, техническую и боевую подготовку молодежи, школьников и студентов к войне против Украины и коллективного Запада.

С первого сентября этого года во всех школах на временно оккупированных территориях Украины начнут преподавать курс по управлению БПЛА. К тому времени дронами будут учить управлять в специализированных кружках.

Между тем Украина догнала государство-агрессора по объему производства дронов-камикадзе.

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