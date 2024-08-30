Российских наемников возвращают из Буркина-Фасо в Курскую область, - Le Monde

По данным издания речь идет о группе численностью около ста человек. Они прибыли в столицу африканского государства Уагадугу в мае с целью обеспечивать защиту главу хунты капитана Ибрагима Траоре.

Le Monde пишет, что причиной отъезда российских наемников из Африки является их перевод под Курск для обороны области от наступления ВСУ, идущего с 6 августа. Журналисты вышли на связь по Telegram с командиром бригады Виктором Ермолаевым, - и тот подтвердил информацию о выводе боевиков.

В бригаде "Медведи" отрицают связь с Минобороны РФ. Однако есть свидетельства, что с ней контактировали некоторые руководители российского оборонного ведомства. Так, 5 апреля 2023 года Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России, который в настоящее время курирует все военное присутствие Кремля на африканском континенте, лично посетил лагерь в Перевальном в оккупированном Крыму, чтобы предложить свою поддержку.