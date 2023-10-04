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В российских Белгороде и Брянске прозвучали взрывы, сообщают об атаке дронов

Фото: в российских Белгороде и Брянске прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы сегодня ночью, 4 октября. Власти заявили о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

По словам очевидцев, в обоих городах взрывы связаны с атакой дронов, их тип и количество неизвестны.

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Взрывы на территории России

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Часто их связывают с атаками неопознанных ударных беспилотников.

Так, 30 сентября в поселке Погар Брянской области РФ звучали взрывы, в населенном пункте частично пропало электроснабжение.

Кроме того, 24 сентября, вечером Министерство обороны РФ заявляло о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области.

Также неделю назад жители Брянской области слышали громкие взрывы из-за якобы атаки беспилотников.

 

 

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