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Российские СМИ были не готовы к мятежу в РФ, отреагировали в три этапа, - разведка Британии

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Воскресенье 09 июля 2023 09:34
Российские СМИ были не готовы к мятежу в РФ, отреагировали в три этапа, - разведка Британии Фото: российские СМИ были не готовы к мятежу в РФ, отреагировали в три этапа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские государственные СМИ были не готовы к попытке мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Отреагировали на это в три этапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт разведки Британии.

Из-за неготовности к попытке мятежа, российское телевидение продолжало работать по привычному графику. Уже после того, как все закончилось - СМИ пытались "исправить" утверждение о пассивности сил безопасности.

"Нарративы продвигали идею о том, что диктатор Владимир Путин победил, сорвав восстание, избежав при этом кровопролития, и пытались сплотить страну вокруг президента", - пишет разведка.

Через неделю СМИ начали преуменьшать значение Пригожина и мятежа, одновременно очерняя личность первого.

"Telegram-каналы "Вагнера" в основном замолчали, почти наверняка из-за вмешательства государства. В противоположность этому, Путин взял на себя необычно большую публичную ответственность, почти наверняка, с целью продемонстрировать свою силу", - добавляет пресс-служба.

Мятеж Пригожина

24 июня, Евгений Пригожин заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым после обвинений в сторону Минобороны относительно удара по тыловым позициям "Вагнера".

Несмотря на то, что колонна с его наемниками решила отступить от Москвы, планы "вагнеровцев" изрядно напугали Кремль: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.

Подробнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.

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Российская Федерация Евгений Пригожин
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